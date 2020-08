Castelli Aperti: tutte le aperture del 30 agosto in provincia di Cuneo

La rassegna Castelli Aperti prosegue. Di domenica in domenica sono sempre più numerose le dimore storiche che aprono le porte e si preparano a un autunno ricco di storia e cultura.

Ecco i consigli di visita di domenica 30 agosto in tutta la provincia di Cuneo, dove si consiglia la consueta visita mensile al parco del castello di Sanfré durante le quali verranno illustrate anche la storia e l’architettura della possente dimora storica. Partenze ore 15.00, 16.00, 17.00; gruppi max. 20 persone munite di mascherine; durata 45 minuti; visite dei saloni interni: ore 15.50, 16.50, 17.50; gruppi max. 10 persone munite di mascherine; durata 30 minuti; prenotazione fortemente consigliata al 338 6413535, 0172 58129.

Di seguito invece tutte le altre aperture e gli orari di domenica 30 agosto in Piemonte: