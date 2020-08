I giovani dell’Azione cattolica saluzzese tornano per la 30esima volta in vetta al Viso Mozzo

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Coronavirus, torna l’appuntamento con l’ascesa al Viso Mozzo, organizzato dall'Azione cattolica giovani della Diocesi di Saluzzo, che quest’anno giunge alla sua 30esima edizione.

“Anche quest’anno – spiegano dall’Azione cattolica – saliremo sulla splendida vetta da cui è possibile ammirare il Monviso in una posizione privilegiata”.

L'appuntamento, come vuole la tradizione, è per l’ultima domenica di agosto, che quest’anno cade il giorno 30. Il 2020 segna l’anniversario della posa della croce sul Viso Mozzo, datata 31 agosto del 1991, in onore di Pier Giorgio Frassati, “giovane moderno, sportivo, amante della montagna, modello di carità discreta e gioia contagiosa”.

“In questi tempi cosi difficili ed incerti – aggiungono i giovani dell’AC saluzzese – non abbiamo smesso di programmare le iniziative annuali e, ricalibrandole alla luce della pandemia, sarà ugualmente possibile iniziare l’anno associativo nel più tradizionale dei modi: affidando il cammino e l’Associazione allo sguardo di Pier Giorgio”.

“Come ogni anno abbiamo pensato di organizzare una giornata di amicizia, sport e tradizione da vivere insieme sulle nostre montagne. – commentano Cecilia Gerardi e Carlo Allemano, responsabili Giovani per l’AC Saluzzese – Quest'anno crediamo sia davvero un momento speciale, di comunità, dopo molti mesi di solitudine e distanza nelle relazioni sociali.

Sarà una giornata di grande amicizia, ricca di sorprese e paesaggi mozzafiato, dalla fatica per la salita alla bella della vetta. Insomma, non mancate”.

È prevista anche una sorpresa speciale, per tutti i partecipanti alla giornata.

Il programma della giornata prevede, alle 6.45, il ritrovo a Pian del Re. Alle 7, poi, partenza in piccoli gruppi per la vetta. Alle 10, Santa Messa celebrata dagli assistenti AC in vetta al Viso Mozzo. Alle 12.30, pranzo al sacco, oppure prenotando al rifugio Quintino Sella (0175.94943). Nel pomeriggio discesa a Pian del Re.

Nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid, sarà necessario iscriversi inviando SMS, WhatsApp o e-mail ad uno degli organizzatori, specificando nome, cognome ed età di ogni partecipante.

Per info: Carlo Allemano (349.3765211 – carlo.alle.99@gmail.com); Davide Debernardi (338.7197381 – debernardidavide@yahoo.it); Cecilia Gerardi (345.6387730 – ceci_gerr@yahoo.it); Matteo Perotto (340.2311444 – matteo.perotto1999@gmail.com).

In caso di maltempo la giornata sarà annullata. L’AC saluzzese pubblicherà aggiornamenti sulle pagine social, Facebook e Instagram.