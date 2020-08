Robilante, musica, buon cibo e solidarietà con il concerto dei Controvento

È un appuntamento con la musica e, soprattutto, con la solidarietà quello in programma sabato 5 settembre a Robilante, grazie alla presenza dei Controvento.



Il concerto della Nomadi Tribute Band sarà ospitato presso il Campo sportivo comunale ‘Felice Bosco’, via dei Ferrovieri 33. La serata vanta il patrocinio del Comune di Robilante ed è organizzata dalla Proloco, che sta lavorando al massimo per offrire uno spettacolo di assoluto livello. Con una novità: il ricavato dell’evento sarà devoluto alla raccolta fondi per aiutare Alice ed Andrea Aime, due fratelli ciechi che adesso hanno una speranza di poter tornare a vedere.



Così i Controvento e lo staff: “Questa raccolta fondi è creata per sostenere le spese mediche e i viaggi che affronteranno prossimamente Alice ed Andrea, con mamma e papà, per cercare di avere una speranza di ritornare a vedere. Alice ed Andrea sono due fratelli, rispettivamente di 20 e 15 anni, di Robilante che conosciamo personalmente. Purtroppo sono diventati completamente ciechi, la loro malattia è genetica ed è rara e si chiama ‘Retinite Pigmentosa Atipica’. Non sono nati ciechi, ma lo sono diventati quando avevano circa sei anni, la ragazza più lentamente negli anni, mentre il ragazzo nel giro di pochi mesi. Dopo tanti anni di visite, ora hanno una speranza per una cura innovativa. Sono andati di recente a Napoli, presso lo studio della dottoressa Simonelli e, durante la visita, gli occhi di Alice e Andrea hanno reagito positivamente agli stimoli indotti. Torneranno a Napoli tra qualche mese per altri esami e per un piano terapeutico in preparazione all’intervento”.



Aggiungendo: “Noi Controvento vogliamo impegnarci a raccogliere fondi per poter dare un aiuto economico e una speranza alla famiglia, che ha già dovuto affrontare negli anni tante difficoltà e lottare per i problemi che sono sopraggiunti con la malattia dei due figli. Crediamo molto in questa causa di solidarietà. Ciò che verrà raccolto sul nostro conto, verrà donato totalmente alla famiglia, che lo userà esclusivamente per le cure mediche e relative spese di viaggio”.



La band, come il famoso gruppo di Novellara, è affezionata al territorio, fedele a semplici parole d’ordine musicali e vanta un rapporto con il pubblico fatto di complicità, di empatia, di sincero affetto che è unico nel suo genere.



E l’attesa del concerto sarà colmata, dalle ore 18.30, con la distribuzione di polenta con sugo o con fonduta di formaggi al prezzo di 10 euro, a cura della Proloco che devolverà tutto il ricavato in beneficenza all’Associazione ciechi di Cuneo, che poi provvederà a donare l’importo alla famiglia. Per rispettare le normative anti-Covid e il nuovo Dpcm, chi è interessato alla polentata promossa dalla Proloco dovrà prenotare entro il 3 settembre telefonando al numero 3487461590 (Ivana Baudino).



Dalle ore 21 spazio alla musica dei Controvento con Gigi Molino (voce), Kevin Nari (chitarra), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Massimo Pitton (basso) e Donato Paolino (tastiere). La presenza dell’affiatato complesso, che si avvale di uno staff tecnico in grado di assicurare effetti speciali sbalorditivi, è il biglietto da visita all’insegna di ritmo, energia, rock e freschezza.



Il gruppo e il team al completo tengono a fare una precisazione: “Durante il concerto faremo anche noi la raccolta fondi che doneremo a fine serata direttamente alla famiglia dei due ragazzi. È anche aperta una raccolta fondi su Facebook sulla pagina Controvento Nomadi Tribute Band e sul profilo Adalberto Ivana Simone Baudino, oppure donando direttamente sulla nostra associazione culturale Controvento, IBAN IT31Q0843910201000130110007. Tutto ciò che sarà raccolto nei vari punti, verrà rendicontato la sera del concerto sul palco”.



Bisogna davvero aggiungere altro?