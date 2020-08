Saluzzo, in concerto gli allievi del corso Obiettivo Orchestra

Domenica 30 agosto alle 21 gli allievi del Corso di formazione e direzione d’Orchestra, torneranno ad esibirsi sul palco allestito dalla Fondazione Bertoni presso l’ex caserma Mario Musso (piazza Montebello).

Sono circa un centinaio provenienti dall’Italia e dall’estero ed hanno ha preso parte all’edizione 2020 di Obiettivo Orchestra all’Apm di Saluzzo.

“L’emergenza sanitaria Covid-19 ha generato grandi problematiche nell’organizzazione dell’attività didattica – sottolinea la presidente dell'Ente Alessandra Tugnoli - tuttavia i corsi non hanno subito alcuna interruzione e le lezioni si sono potute svolgere a distanza, grazie soprattutto alla collaborazione e alla volontà dei docenti, del Maestro Renzetti e degli allievi stessi.

Il concerto di domenica 30 agosto sarà occasione gradita di ritrovare insieme, così come già avvenuto durante l’evento del 26 luglio, tutti i protagonisti di Obiettivo Orchestra e ascoltare il lavoro svolto durante quest’anno così particolare".

Durante la serata verrà inoltre presentato il programma di attività della Scuola Apm previste per il nuovo anno accademico.

Diretti dai giovani musicisti del corso di direzione d’orchestra del M. Renzetti, gli allievi del corso di formazione orchestrale eseguiranno la Sinfonia n.1 in do maggiore Op. 21 di L.V.Beethoven, la Sinfonia n.1 in do minore Op. 11 di F.B.Mendelssohn, l’Idillio di Sigfrido di R.Wagner.

A causa delle vigenti restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 comunichiamo che per accedere al concerto sarà necessaria la prenotazione da effettuare a partire da lunedì 24 agosto presso la segreteria Scuola APM, tel. 0175 47031 oppure apm@scuolaapm.it

