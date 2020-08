In bicicletta dalle Alpi al mare: tutto pronto per la “Transalp Experience Limone Piemonte”

Conto alla rovescia per l'edizione 2020 della “Transalp Experience Limone Piemonte”, la traversata di 95 chilometri in bicicletta dalle Alpi al mare immersa nelle meraviglie dell'Alta Via del Sale. L'arrivo dei ciclisti sarà sulla pista ciclabile di Sanremo, alle 16.

L'evento in programma sabato, organizzato da Sanremo On e Limone On con il patrocinio del Comune di Sanremo, è stato presentato questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue alla presenza del consigliere comunale Giuseppe Faraldi e di Roberto Berio e Antonio Fontanelli in rappresentanza di Sanremo On. Ha portato il proprio saluto anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Per questa edizione gli organizzatori hanno dovuto apportare qualche modifica alla logistica. Ad esempio sono cambiate le dinamiche in partenza in quanto la seggiovia è chiusa e sono necessari spazi per accogliere i partecipanti in sicurezza.

Il ritrovo sarà a Limone Piemonte, in piazza Giovanni Boccaccio (piazzale nord), facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria. La risalita in quota avverrà con pulmini attrezzati per il trasporto bici e il punto di partenza si troverà a quota 1.800 presso lo Chalet Le Marmotte.

In questo modo la traversata sarà arricchita con un passaggio all'interno degli spettacolari Forti Sabaudi risalenti all'800 che, oggi come allora, fanno da vedetta a orizzonti mozzafiato. Restano le categorie distinte per muscolari ed E-Bike ma al contempo le muscolari guadagnano un ristoro. Per tutti ci saranno dunque tre ristori lungo il percorso (con possibilità di ricarica per le E-Bike) più il buffet finale fronte mare, a Villa Nobel, all'arrivo a Sanremo sulla pista ciclabile.

Il programma:

ore 7.30 ritrovo sul piazzale nord in piazza Giovanni Boccaccio a Limone Piemonte

ore 8 partenza dal piazzale con bus navetta

Ristoro 1 aperitivo Don Barbera e ricarica E-Bike

Ristoro 2 presso rifugio La Terza

Ristoro 3 a Triora

ore 16 arrivo a Sanremo tramite la ciclabile a mare, accoglienza e buffet finale

ore 17 rientro con navette, treno o pernottamento a Sanremo.