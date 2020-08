Alba, i contagi crescono ancora: 17 casi, ma un solo ricoverato non grave

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 17, di cui 13 rientrati da viaggi, 3 per contatti con persone rientrate e un caso su cui si sta procedendo a indagini per chiarire la causa del contagio. I decessi di persone affette da Covid-19 sono 12. I guariti sono 86.



I soggetti positivi sono tutti asintomatici, tranne uno che è ricoverato in condizioni non gravi.



Molte sono le segnalazioni di rientro in Italia comunicate all’Asl Cn2, a dimostrazione che gli albesi rispettano le regole imposte dalle norme vigenti.



Si ricorda che i viaggiatori provenienti da Romania e Bulgaria sono tenuti all’isolamento fiduciario per 14 giorni presso la propria abitazione.



Devono, invece, sottoporsi a tampone coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna nei 14 giorni antecedenti.



A tutti i soggetti provenienti dai paesi di cui sopra è, inoltre, fatto obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; quello dell’ASL CN2 è contattabile telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a: dipp.alba@aslcn2.it. Si invitano ospiti e datori di lavori a informare su tale obbligo di comunicazione.



Si rammenta che è obbligatorio dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.



Inoltre, è ancora obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.