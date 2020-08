Positivi al Covid: un mese di lenta risalita. La mappa in Granda comune per comune

Un totale di 1.095 persone attualmente positive, la grandissima maggioranza delle quali in isolamento domiciliare (1.007) a fronte di 83 ricoverati con sintomi (il 7,5%) e di 5 persone che sono purtroppo ancora affidate alle cure delle terapie intensive.



Questi i numeri della diffusione del Covid-19 in Piemonte alla data di ieri, lunedì 24 agosto, a quasi un mese da quando, lo scorso 25 luglio, la curva dei contagi ha ripreso lentamente la propria corsa, invertendo la tendenza al ribasso che la nostra regione aveva avviato il 3 maggio scorso, dopo quasi due mesi di lockdown.



Da rilevare quella che al momento appare come la principale differenza rispetto alle risultanze statistiche relative a quelle date. Un mese fa (tamponi fatti 2.138, contro i 1.904 comunicati ieri, lunedì, e gli oltre 3mila dei giorni precedenti) i positivi piemontesi erano ridiscesi a quota 792 (la crescita in quattro settimana è quindi pari al 38%), di cui 141 erano però ricoverati coi sintomi dell’infezione: una riduzione in questo caso del 41%, mentre identico a quello odierno era invece il numero dei pazienti in terapia intensiva, cinque,



Il 3 maggio i casi di positivi comunicati dal Ministero della Sanità erano invece ben 15.638 – ma in quel giorno finalmente nello stesso dato si registrava un calo di 81 unità, dopo mesi di continua ascesa. I ricoverati con sintomi erano 2.496 (il 15,9%) mentre ben 169 erano le persone affidate alle cure delle terapie intensive di tutta la regione (l’1,08% del totale, contro l’odierno 0,45%).



E in provincia di Cuneo? Sempre ieri il consueto bollettino regionale ha dato conto di 3 nuovi casi di positività (su un totale complessivo, da inizio pandemia, di 3.057 casi, a fronte di 2.520 guariti e di 398 decessi) contro i 34 registrati nell’intero Piemonte.



Il totale degli attualmente positivi in Granda porta quindi a 139 persone, che scendono di poche unità (132) se scorriamo i dati che la stessa Regione pubblica comune per comune sul proprio portale ( qui ).



Una mappa quest’ultima (la riportiamo per zone a seguire) che interessa 47 Comuni su un totale di 247 (19%), con un particolare interessamento nelle zone di Saluzzo – municipalità che conta il maggior numero di casi, 21 – e di Alba – comune quest’ultimo che, dopo aver sfiorato l’obiettivo "Covid free", è risalito ai 15 contagiati odierni ( 17 secondo l'aggiornamento appena arrivato dal Comune langarolo ).





A seguire i dati della Granda, comune per comune, alla data di oggi.



ZONA DI CUNEO

(13 positivi in 8 comuni)



Cuneo 4

Demonte 2

Busca 2

Roccabruna 1

Caraglio 1

Cervasca 1

Borgo San Dalmazzo 1

Roccasparvera 1



ZONA DI SALUZZO

(34 positivi in 9 comuni)



Saluzzo 21

Revello 2

Pagno 2

Manta 2

Paesana 3

Verzuolo 1

Costigliole Saluzzo 1

Villafalletto 1

Villanova Solaro 1



ZONA DI MONDOVI’

(17 positivi in 9 comuni)



Mondovì 7

Mondovì 7 Morozzo 1

Vicoforte 1

Niella Tanaro 1

Farigliano 1

Ceva 2

Castelnuovo di Ceva 2

Montezemolo 1

Saliceto 1



ZONA DI FOSSANO

(13 positivi in 2 comuni)



Fossano 12

Trinità 1



ZONA DI SAVIGLIANO

(10 positivi in 2 comuni)



Savigliano 5

Marene 5



ZONA DI BRA

(17 positivi in 6 comuni)



Bra 6

Cherasco 2

Narzole 1

Sommariva del Bosco 1

Santa Vittoria d’Alba 6

Pocapaglia 1



ZONA DI ALBA

(28 positivi in 11 comuni)

Alba 15 (17*)

Sinio 4

Grinzane 1

Dogliani 1

Monforte 1

Monchiero 1

Neive 1

Barbaresco 1

Rocchetta Belbo 1

Castagnito 1

Canale 1



* Secondo l’aggiornamento del Comune di Alba di oggi, martedì 25.