Il Doodle di Google celebra Barbara Hepworth, una delle prime scultrici inglesi a cimentarsi con forme astratte

Chi è la donna di oggi del Doodle di Google? Un’artista britannica. Una scultrice e non una qualsiasi, perché tra le prime a creare opere astratte. Stiamo parlando di Jocelyn Barbara Hepworth. Nata a Wakefield il 10 gennaio 1903, studiò alla Leeds School of Art, al Royal College of Art e successivamente anche in Italia.

Uno dei suoi lavori più prestigiosi fu Forma Unica (Single Form, datato 1961-1964), un memoriale per il Segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld, nel palazzo dell’ONU a New York.

La donna sposò lo scultore John Skeaping prima di divenire la seconda moglie del pittore Ben Nicholson nel 1933. Divorziarono nel 1951. Fu nominata Dame nel 1965, dieci anni prima di morire a 72 anni nell’incendio del suo studio in Cornovaglia, a St Ives. Oltre che alla sua casa museo, molti dei suoi lavori sono esposti al The Hepworth, un museo attualmente in costruzione a Wakefield.

Le sue opere possono essere viste anche presso il Parco della scultura dello Yorkshire nel Bretton Ovest, Yorkshire Ovest; Churchill College e New Hall, Cambridge; e nei pressi del grande magazzino John Lewis, Oxford Street; un palazzo per uffici a St Martin’s Lane, presso il Covent Garden; e Kenwood House, tutti a Londra.

L’opera “Costruzione (Crocifissione): Omaggio a Mondrian”, del 1966 può essere ammirato nei sotterranei della Cattedrale di Winchester, vicino alla Scuola dei Pellegrini. Era il 25 agosto 1939 quando Barbara Hepworth si trasferì a St. Ives, nella costa meridionale dell’Inghilterra. Lì restò, con il suo studio e la sua casa, fino alla morte.



“Grazie Barbara Hepworth - si legge sul blog di Google - per aver usato la tua arte per favorire la costruzione di un percorso verso una maggiore armonia all’interno della nostra società e dell’ambiente”.