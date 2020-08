Care Ferrovie, a quando il ritorno dei treni sulla tratta Bra-Cavallermaggiore?

Gentile direttore,

sono una docente di un Comprensivo scolastico situato a Bra.

Durante l’emergenza sanitaria è stata soppressa la tratta ferroviaria Cavallermaggiore-Madonna del Pilone-Bra. A oggi non si sa se quella tratta verrà ripristinata.



Negli orari del sito delle Ferrovie dello Stato non è presente. Ho chiesto anche a un bigliettaio della stazione ferroviaria di Cuneo, ma non si sa nulla.



Al momento da Cavallermaggiore per raggiungere Bra si percorre la tratta Carmagnola e questa situazione comporta un allungamento del percorso e l’impossibilità di arrivare a Bra durante la mattina in tempo per iniziare a lavorare.



Suppongo che se non venisse ripristinata la linea potrebbe essere un problema anche per gli studenti.



Vorrei fare presente questa situazione e chiedere se qualcuno sia informato del ripristino futuro di suddetta linea.



Grazie.



Sabina Montaldo