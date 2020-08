Alba, il mercato ambulante si prepara al ritorno in via Maestra. Possibile rientro da sabato 12 settembre

Sembrano avviati a rapida ricomposizione i malumori che lo scorso 1° agosto avevano portato alla manifestazione di protesta indetta dagli ambulanti albesi , desiderosi di ritornare nelle loro tradizionali postazioni dopo che l’emergenza Covid aveva costretto l’Amministrazione cittadina a rivedere la mappa del mercato del sabato.



Una richiesta – legata alla volontà di un rientro giudicato ormai possibile per i banchi sfrattati da via Maestra – che il Comune si prepara ad accontentare con un progetto nei giorni scorsi è stato inviato alle associazioni del commercio ambulante – la Fiva Confcommercio, l’Anva Confesercenti e la federazione cuneese del Goia-Ugl – per le valutazioni del caso e un definitivo via libera che, salvo sorprese, dovrebbe consentire il ritorno dei banchi nel cuore cittadino a partire da sabato 12 settembre.



Un documento, quello ora al vaglio della categoria, che proprio il Goia, la sigla autonoma che lo scorso 1° agosto promosse la manifestazione di protesta andata in scena con tanto di cartelli lungo via Vittorio Emanuele, ha intanto reso pubblico tramite il proprio referente locale, Carlo Cerrina.

"Il 12 settembre si ritorna al proprio posto... ora è nero su bianco, non sono più vaghe promesse", scrive Cerrina pubblicando sui propri canali social le piantine con una dislocazione dei banchi che – avverte lo stesso rappresentate sindacale – potrebbe essere quella definitiva.



Nelle carte si possono cogliere le modifiche che l’assessore comunale al Commercio Marco Marcarino ha messo a punto per consentire il rientro. Tra queste, un generalizzato snellimento dell’ingombro dei banchi, tutti ridotti a 2 metri di larghezza. Poi lo spostamento di un numero limitato di operatori (tre), che da via Maestra e da via Cavour sono destinati a spostarsi in una piazza Duomo ridisegnata secondo uno schema a ferro di cavallo.



Piccoli ritocchi che dovrebbero però consentire liberare importanti spazi lungo la stessa via Maestra. Questo per poter meglio regolare il flusso dei pedoni attorno alle piazzole (in vista c’è anche la predisposizione di due sensi di marcia pedonali obbligati), così da favorire il distanziamento interpersonale e da ridare "fiato" alle vetrine dei negozi, mentre liberando da ostacoli gli accessi alle vie che incrociano il corso si favorirebbe un più facile accesso a eventuali mezzi di soccorso che dovessero raggiungere quella zona del mercato, esaudendo in questo caso ragioni di sicurezza generale.



"Queste sono effettivamente le direttrici del progetto – conferma dal municipio l’assessore Marcarino –. Sullo stesso è in corso un confronto che entro qualche giorno dovrebbe consentirci di predisporre il rientro nella via per il 12 settembre".