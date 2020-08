Bra, il gruppo “Coloriamo la città” in azione nel quartiere Madonna dei Fiori (FOTO)

La cura e la dedizione verso gli angoli di vita della propria città non conosce ferie estive. Dall’alba di sabato 22 agosto, infatti, una brigata di volenterosi braidesi ha deciso di prendere a cuore la zona della Madonna dei Fiori, restituendo il decoro a panchine, muretti e altri arredi urbani, grazie all’idea lanciata via social da Bruna Sibille, Marina Isu e Sara Cravero.



Non solo una bella pagina di responsabilità civile nei confronti dell’ambiente, ma anche un patto intergenerazionale, visto che all’appuntamento hanno risposto presente molti giovani, che invitano a seguire il loro esempio.



Il lavoro fatto è stato sicuramente importante, soprattutto in vista della prossima festa patronale in programma l’8 settembre, ma ora ci vuole rispetto del bene pubblico, perché l’accumulo di immondizia non è di certo un buon biglietto da visita. In ogni caso il messaggio per tutti è: evitiamo di buttare rifiuti per terra, usiamo i cestini.



Il sodalizio spontaneo, che si chiama “Coloriamo la città”, ha già messo in atto simili iniziative in altri quartieri di Bra e lo ritroveremo puntuale sabato 29 agosto per una nuova azione di cittadinanza attiva.



La chiamata alle armi (nel caso di specie: guanti, ramazze, pennelli e vernici) è per tutti i solerti partecipanti che vorranno trovarsi alle ore 7.30 sul viale della Madonna dei Fiori, in prossimità della rotonda stradale. Tutto chiaro, sì?