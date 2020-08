Cavallermaggiore, coi fondi della Fondazione Crc un nuovo cortile a disposizione delle scuole medie

Sono stati inaugurati nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, i lavori che il Comune di Cavallermaggiore ha messo in cantiere presso il cortile della scuola media del paese, nell’area di piazza del Sapere, anche grazie al finanziamento da 45mila euro giunto dall’ultimo bando "Distruzione" della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



L’intervento prevede la demolizione di una costruzione in cemento armato mai utilizzata, che lascerà spazio a un nuovo cortile a disposizione delle scuole medie cittadine.



A dare il via all’opera, con una simbolica picconata, sono stati il presidente dell’ente bancari, Giandomenico Genta, e il sindaco Davide Sannazzaro.



"Questo – spiega lo stesso primo cittadino al nostro giornale – è il primo step di un progetto più ampio legato alla costruzione della nuova biblioteca civica e alla realizzazione dei 'giardini delle erbe tintoree', progetto cui il Comune sta lavorando in collaborazione con l'associazione Terre di Savoia e col circuito di giardini delle essenze che coinvolge anche altre città della provincia".



Al momento inaugurale erano presenti la direttrice dell’Istituto Comprensivo Simonetta Bogliotti, il presidente dell'associazione San Pietro (che cura la chiesa medioevale antistante alla scuola) don Piero Gallo, il direttore e il presidente della Biblioteca civica, Simone Oraldi e Dario Milano, oltre ad altri componenti del direttivo e ad alcuni consiglieri comunali.



Successivamente il presidente Genta si è soffermato a visitare la chiesa di San Pietro e la sede dell’Avis cittadina, accompagnato dal presidente della locale sezione dell’associazione donatori Valentino Piacenza.