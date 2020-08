Guzzetti "visto da vicino" da Ghisolfi: "Ha speso tutta la vita per le Fondazioni, delle quali è il padre"

Nell'Acri, l'associazione che riunisce le Casse di Risparmio e le Fondazioni di origine bancaria, sono stati al vertice i "due Giuseppe": Guzzetti come storico presidente - al quale è succeduto l'attuale Francesco Profumo (Compagnia di San Paolo), torinese, da lui stesso indicato - e Ghisolfi, come suo vice, nel mandato precedente la nomina di quest'ultimo nei Gruppi prima europeo e poi mondiale delle Casse di Risparmio.



Giuseppe Guzzetti, lombardo, lungamente al vertice della Fondazione Cariplo, è uno dei 75 "Visti da vicino" (Ghisolfi - Aragno) in libreria dal prossimo 15 settembre; egli può, anzi deve essere ritenuto a tutti gli effetti il padre delle Fondazioni ex bancarie.



Istituite formalmente trent’anni or sono dalla famosa legge Amato sullo scorporo delle Casse di Risparmio - vicenda alla quale Ghisolfi ha dedicato il precedente "Manuale di Navigazione", anch'esso edito con enorme successo da Nino Aragno -, hanno acquisito concretezza e sostanza di azione e attività grazie a Guzzetti, giurista e politico di alta scuola cattolica, sotto la cui consolidata presidenza nazionale le stesse sono diventate un pilastro della vita sociale e istituzionale del Paese reale, quello dei municipi e delle comunità locali.



Molte situazioni di difficoltà, sul versante dell'economia e della coesione civile, ancora oggi riescono a essere affrontate e spesso risolte, nonostante i tagli ai bilanci dello Stato, grazie proprio al ruolo delle Fondazioni, che partecipano alla governance di importanti istituti bancari locali e nazionali finalizzando una quota parte degli utili a progetti di investimento cosiddetti "di comunità", dal lavoro al microcredito all'assistenza al diritto allo studio.



Unitamente e parallelamente al collega presidente dell'Abi Antonio Patuelli - di entrambi Ghisolfi è amico e stretto collaboratore -, Guzzetti ha più volte elogiato il ruolo del banchiere fossanese nello sviluppo di area vasta dell'educazione finanziaria, con ampi elogi pubblici - come raccontato in "Visti da vicino" - talvolta a insaputa del diretto interessato.



"Le Fondazioni devono tutto a lui, lui ha dedicato tutta la propria vita alle Fondazioni", conclude Ghisolfi nel paragrafo dedicato allo storico presidente dell'Acri.