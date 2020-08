Ferrero si conferma l’azienda con la migliore reputazione in Italia

Un film in qualche modo già visto, ma anche una piacevole conferma, quella che vede l’industria dolciaria portata al successo internazionale da Michele Ferrero e ora guidata dal figlio Giovanni confermarsi in testa al novero delle cento realtà italiane che godono della migliore reputazione aziendale, almeno secondo il parere di un panel composto da dirigenti di medie e grandi aziende, professionisti, esperti di comunicazione e consumatori.



A certificare l’ennesimo primato made in Alba, in questo caso sul gradino più alto di un podio su cui salgono anche Ferrari e Barilla, la prima edizione dell'indagine sulla reputazione aziendale elaborata dall'istituto Ales Market Research.



Uno studio che si è svolto a partire dal dicembre scorso e che ha coinvolto 1.346 profili divisi in tre categorie: 246 dirigenti e manager di aziende che operano in Italia con un fatturato superiore a 10 milioni di euro, 100 esperti tra analisti finanziari, giornalisti, responsabili di Ong e social media manager e 1.000 consumatori.



Ne è uscito un ranking che secondo i suoi promotori si presenta come unico nel suo genere, anche perché elaborato sulla base del giudizio di professionisti e addetti ai lavori, e non di un campione composto da soli consumatori, mentre la corretta applicazione della metodologia e l'elaborazione della classifica è stata verificata in modo indipendente da Kpmg.



Il frutto di questo lavoro è una graduatoria nella cui top ten spiccano ben otto aziende italiane, con Luxottica, Eni, Lavazza, Armani e il Gruppo Fca alle spalle del trio di testa.



Passando alle classifiche dei singoli settori, Intesa Sanpaolo figura in testa nel bancario e assicurativo, Google nell'informatica, Ikea nell’arredamento-tessile-casa, Accenture tra le società di consulenza, Eni nell’energia, acqua e gas, Amplifon nel farmaceutico e apparecchi, Hilton nell'hotel & turismo, Luxottica nel settore moda & accessori.