Saluzzo, al cimitero riaperta l'ex casa del custode: accoglierà gli stagionali della frutta

Saluzzo, la casa del custode dietro il cimitero per l'accoglienza diffusa

Sono venti posti ed è già quasi al completo la casa del custode dietro il cimitero, aperta nel pomeriggio di ieri, martedì 25 agosto, dopo i lavori richiesti dall’Asl per la gestione in sicurezza dell’accoglienza di braccianti africani, in base alle norme di sicurezza Coronavirus.

Il Comune ha aperto la struttura intorno alle 18 (alla presenza della Polizia municipale, Carabinieri, amministratori) nell'ambito della rete di accoglienza diffusa prevista dal protocollo coordinato dalla Prefettura per chi è impegnato nel lavoro stagionale della raccolta frutta nel distretto agricolo del Monviso (34 Comuni).

La rete comprende altre 7 municipalità (Busca, Costigliole, Cuneo, Lagnasco, Savigliano, Verzuolo, Tarantasca), le cui strutture sono tutte aperte (a eccezione di quella di Cuneo, il cui varo è atteso a breve) e sono tutte già al completo.

Nella casa dietro al cimitero, un grande camerone e alcune stanze a due posti, docce, servizi, spazio cucina esterno. "Si entra se muniti di contratto di lavoro", come spiega Fabio Chiappello, referente dell'accoglienza per la cooperativa Armonia nell’ambito del progetto “Fami buona terra”.

Tetto massimo di ospiti: una ventina di braccianti che lavorano nelle aziende con sede a Saluzzo. A tutti verrà consegnato un tesserino di identificazione per l’ingresso, mentre nella struttura sono presenti operatori per il servizio di sorveglianza 24 ore su 24.



A chi è alloggiato nella casa verrà effettuato il tampone. La sanificazione degli ambienti verrà effettuata ogni 15 giorni o con tempi immediati in caso di necessità.

All’esterno della struttura, nell’area parcheggio del cimitero, bivaccano al momento una trentina di braccianti, ma è un dato fluido che cambia ogni giorno.