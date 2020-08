Calcio femminile: sabato 29 nuovo stage del Fossano Women

Nuovo appuntamento, sabato 29 agosto, con uno stage del Fossano Women, nell'occasione rivolto alle ragazze nate negli anni dal 2004 al 2012.

Seduta aperta a tutti e gratuita, dalle ore 10 alle ore 11,30 presso lo Stadio "Angelo Pochissimo".

Allenatori e istruttori qualificati seguiranno le ragazze che potranno allenarsi nel rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid.

Per informazioni e prenotazioni: 0172.243.503 – 335.8236667 - info@fossanocalcio.it.

Al primo appuntamento, svoltosi sabato 8 agosto, c'era anche l’Assessore alle Pari Opportunità Ivana Tolardo, la quale aveva elogiato il lavoro svolto dalla società e ringraziato le ragazze “per la passione e la dedizione che le contraddistingue e per portare in alto il nome della città di Fossano”.