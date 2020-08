Ciclismo, Elisa Balsamo dopo il trionfo di Plouay: "Un successo di squadra!"

Trionfo di Elisa Balsamo nella prova in linea U23 ai Campionati Europei di Plouay. Una volata da ricordare a lungo le ha permesso di beffare l'olandese Uneken e la danese Jorgensen e portare a casa il titolo europeo.

Le dichiarazioni post gara della campionessa peveragnese pubblicate sul sito ufficiale di Federciclismo.it: “Successo di Squadra. Abbiamo fiducia l’una nell’altra. Tutta la Squadra ha corso benissimo, grazie di cuore a alle mie compagne di squadra, questo successo è nostro! Abbiamo controllato la corsa, come era nei programmi. L’ultimo giro, su strappi e salite, abbiamo tentato di aumentare il ritmo per scremare il gruppo all’arrivo. E’ il mio ultimo anno nella categoria, quindi ci tenevo tantissimo a questo titolo che ripaga tutte noi dei sacrifici fatti in questa stagione così difficile e degli allenamenti realizzati a casa sui rulli! Il mio grazie a tutto lo staff della Nazionale, al mio Team, alla Fiamme Oro e alla mia famiglia. Questa medaglia è per tutti!”.