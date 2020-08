Quasi 2 kg di hashish e 51mila euro in contanti: il tesoretto di un fossanese col reddito di cittadinanza

I Carabinieri della Stazione di Cavallermaggiore hanno arrestato un 43enne cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



L’uomo era a bordo di un’utilitaria nel comune di Marene quando è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della diffusione degli stupefacenti.



Gli agenti hanno ritenuto di estendere il controllo all’autovettura, perquisendola e rinvenendovi un cospicuo quantitativo di hashish, suddiviso in diversi panetti, per un peso complessivo di 1 kg, oltre a diverse centinaia di euro in contanti.



Allo scopo di approfondire gli accertamenti sulla posizione del fermato, i militari hanno raggiunto la sua abitazione in Fossano, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto altri 900 grammi di hashish, suddivisi in diverse piccole confezioni, unitamente a un bilancino di precisione e a una somma in contanti di oltre 51mila euro.



La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, così come l’ingente somma di denaro, "probabile provento di attività di spaccio, posto che – si fa sapere dal Comando Provinciale dei Carabinieri – il 43enne non svolge alcuna attività lavorativa e ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza".



Il fermato è stato pertanto arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.