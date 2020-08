Fossano, scontro tra auto e furgone in via Marene

I vigili del fuoco del Comando di Cuneo sono intervenuti oggi pomeriggio a Fossano per un incidente che ha coinvolto un'autovettura e un furgone.



Lo scontro, verificatosi in via Marene, ha danneggiato l'impianto di alimentazione a Gpl dell'automobile. L'intervento della squadra di vigili del fuoco volontari giunta locale distaccamento ha consentito di mettere in sicurezza i due mezzi.



Sul posto anche Carabinieri e Polizia municipale per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.