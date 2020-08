Carta conto per liberi professionisti: sempre più richiesta N26 Business

I liberi professionisti sembrano aver finalmente trovato una carta appositamente disegnata sulle loro necessità. Non si tratta di un aspetto ovvio, in quanto per molto tempo i lavoratori di questa categoria hanno dovuto districarsi tra differenti conti correnti, senza mai trovarne forse uno realmente adatto. Di conseguenza si ritrovavano spesso a doversi interfacciare con conti che non erano all'altezza delle loro esigenze o che presentavano costi eccessivi e potenzialità per loro inutili e quindi non sfruttate, dovendo così gestire uno spreco importante di risorse.

Per un libero professionista è molto importante quindi trovare una soluzione che risponda perfettamente alle proprie necessità e, a questo proposito, la carta conto N26 business sta registrando un notevole successo. Si tratta di una tipologia di conto "smart", ovvero di semplice gestione, nel massimo rispetto della filosofia aziendale del gruppo N26 che l'ha realizzata.

I vantaggi della carta N26 Business

La carta in questione si appoggia al conto corrente business zero spese realizzato appositamente per i liberi professionisti. Si tratta di un prodotto molto interessante, in quanto presenta davvero tanti notevoli vantaggi. Tra questi è impossibile non menzionare la possibilità di usare una carta di tipo Mastercard Business direttamente tramite l’app installata sul proprio smartphone. Inoltre è possibile fare prelievi in euro senza commissioni, procedere all’accantonamento automatico ed eseguire bonifici Sepa gratuiti

Quest'ultimo aspetto è sicuramente molto importante per i liberi professionisti. Poter effettuare i bonifici gratuiti permette di gestire anche questa voce di spesa in modo molto sereno, senza dover accorpare più pagamenti piccoli per avere un risparmio. Nella possibilità di usare da subito questa carta è contenuta tutta la portata innovativa di questo prodotto. Il richiedente infatti dopo aver completato la veloce registrazione necessaria per la sottoscrizione della carta, potrà iniziare da subito ad utilizzarla tramite l'App, senza dover attendere i giorni necessari per la ricezione della stessa tramite invio postale.

Il fatto che la carta sia di tipo Mastercard Business significa che aderisce ad un circuito considerato molto sicuro, utilizzabile in tutto il mondo con grande tranquillità. Inoltre sulla carta è attivo un cashback dello 0,1%, aspetto utile per chi per fini lavorativi deve movimentare degli importi non certo trascurabili. L'importo maturato dal possessore della carta viene accreditato poi in automatico ogni mese sul conto corrente. Anche la sicurezza della carta è degna di nota, grazie alle notifiche in tempo reale che permettono all'utilizzatore di avere sempre sotto controllo le entrate e le uscite in modo semplice ed intuitivo.

Altre caratteristiche della carta







Grazie a questo strumento liberi professionisti e freelance potranno sempre gestire il conto relativo al "lavoro" in modo davvero ottimale. Lo strumento consente anche di creare degli spazi personalizzati, in modo da vedere le entrate generate, ad esempio, da una singola tipologia di business aziendale. La funzionalità presenti permettono poi di accantonare in modo automatico ogni mese una prestabilita percentuale delle entrate che servirà per pagare le tasse o una cifra che il correntista intende mettere da parte.

Ovviamente qualora ne avesse la necessità il cliente può sempre ricorrere ad un bonifico istantaneo, in modo che il possessore della carta Business N26 possa ricevere pagamenti immediati anche con questo strumento. Si parla di un conto con "zero commissioni", anche nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera. Questo è un aspetto molto raro da trovare e particolarmente utile per chi viaggia per lavoro. Grazie al protocollo 3D Secure, questo strumento può essere usato con molta serenità, anche attraverso l'apposita App.

Inoltre questa carta smart utilizza un sistema di consultazione immediata delle spese. In questo modo le entrate e le uscite sono sempre consultabili, senza necessità di attendere nessun estratto conto. In conclusione è quindi evidente che questo conto gratuito e privo di spese di gestione è la soluzione perfetta per i liberi professionisti.