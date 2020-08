Milano Marittima, il lowcost che piace in vacanza

Tutto quello che c’è da sapere è che quest’anno si parte leggeri. Niente grandi bagagli, niente pesi, niente stress. Si parte e basta. Tanto il posto è conosciuto: Milano Marittima non ha bisogno di presentazioni. La mattina è una tranquilla località di mare e la sera diventa piena di vita. Per stare bene basta poco. Una camera pulita per dormire, il mare e un ristorante a portata di mano. Il resto viene da se. Ed è bello scoprire cosa ti offre la vita in vacanza. L’inaspettato. L’incontro. Il gusto. Il piacere. Il riposo.

Tutto questo ha un costo alto? Non è detto. Cercare un bed and breakfast a Milano Marittima dove dormire non costi molto è più semplice di quanto si pensi. Ci sono hotel che offrono ottime soluzioni a poco prezzo. Camere semplici, pulite e ordinate. Meglio se fronte mare. La maggior parte dei b&b è sul litorale e gode di un’ottima posizione. La zona è piena di spiagge, da quelle pubbliche alle private. Dalle più modaiole a lidi più familiari, ma non per questo meno belli.

Una ottima alternativa è il Garnì Garten, che offre anche il servizio piscina con acqua riscaldata e idromassaggio. Si trova all’interno del grande giardino dell’Hotel Rosen Garden e propone soggiorni in camere semplici a una stella. Garantisce agli ospiti pari trattamento di servizi ed efficienza della struttura a tre stelle anche se a un prezzo più contenuto. L’Hotel mette a disposizione un giardino di 500mq, utile per riposarsi e riprendersi dalla calura. Per il resto la vacanza procede da sola, con le sue avventure e le sue meraviglie.

Tra queste bisogna menzionare le Terme di Cervia , almeno un giorno bisogna andarci. Sono da provare i suoi fanghi, i trattamenti benessere e le piscine. Senza stress, rilassati e in pace con se stessi: quale occasione migliore per regalarsi una bella coccola se non durante una vacanza a Milano Marittima? Il centro benessere è adiacente alla pineta, può essere raggiunto a piedi o in bicicletta percorrendo dei sentieri. Risale agli anni ‘60 ed è attrezzato con apparecchiature e uno staff medico all’avanguardia. I suoi fanghi donano particolare benessere alla pelle e alleviano da stati infiammatori. Da visitare anche lo shop interno con una linea cosmetica, viso e corpo, basata sulle proprietà dell’acqua termale, e i cosmetici bio al sale dolce di Cervia.

