Uso della cannabis in crescita, ma a sorpresa, non tra i teenagers

Un nuovo rapporto del CDC sull’uso della Cannabis, dimostra che i consumatori di questo prodotto sono cambiati drasticamente. Chiudete gli occhi. Immaginate qualcuno che fuma erba. Che aspetto hanno? Esatto, sono tutti dei teenager.

Certo, questa è l’immagine che ci viene venduta dai media e quella a cui - bene o male - facciamo tutti riferimento, nonostante la verità sia un pò diversa. Recentemente è stato pubblicato un ampio rapporto che analizza l'uso e l'abuso di marijuana in Europa. Uno dei risultati più intriganti della loro analisi è che gli adolescenti non sono più la fascia d'età principale quando si tratta di uso di cannabis.

OG Kush, uno dei prodotti più sofisticati e amati

Questo cambio di rotta del tipo di consumatore medio della cannabis, ha portato anche il gusto del consumatore a cambiare. Alcune varietà di semi femminizzati e capaci di dare un prodotto dal sapore intenso e unico, come l'OG Kush, una miscela che mescola Chemdawg, Lemon Thai e Pakistani Kush, stanno letteralmente esplodendo tra le preferenze di questa nuova audience.

Un tipo di cliente che pensa a questo prodotto anche a scopo benefico, come la riduzione di stress e insomnia che può essere causata da numerosi motivi. Ma adesso, andiamo a vedere le caratteristiche dei nuovi consumatori di cannabis.

La nuova categoria di consumatori è..

Al 2014 (l'anno più recente incluso nello studio), il 7,4 per cento dei dodicenni e dei diciassettenni ha riferito di aver fatto uso di cannabis nell'ultimo mese. Battendo questo gruppo, all'8 per cento, ci sono i 35-44 anni. Nella categoria 26-34 anni, il 12,7 per cento ha riportato l'uso del mese scorso, mettendosi in prima linea nel nostro paese.

Cosa c'è di ancora più sorprendente? Dal 2002 al 2014, il gruppo dei 12-17 anni ha registrato un calo del 10 per cento nell'utilizzo mensile.

I numeri indicano anche che le campagne per educare gli adolescenti sui pericoli della marijuana potrebbero funzionare. Sappiamo che l'uso pesante (o frequente) di marijuana ha un impatto negativo sullo sviluppo del cervello durante l'adolescenza. Inoltre, pregiudica i risultati accademici e pone altri comportamenti a rischio per la salute tra gli adolescenti .

Sguardo più a fondo della questione

Mentre gli adolescenti possono rallentare il loro consumo di erba, la nazione nel suo complesso non lo è, in quanto i numeri relativi al consumo sono in netto aumento. Certo, la percezione dell'uso di marijuana sta cambiando e la stessa non viene più demonizzata come invece avveniva un tempo.

Ora, l’utilizzo di questi prodotti non viene etichettato come una droga pesante, come invece veniva fatto in passato, ma piuttosto come un passatempo che sarebbe meglio limitare quando possibile. Anche le evoluzioni in campo medico hanno contribuito al mostrare la cannabis in modo diverso, emttendola sotto nuova luce.

Le aperture di vario tipo sono sempre di più e gli esperti dicono che in qualche anno, la legalizzazione potrebbe raggiungere nuove vette ed ottenere quello che le persone stanno chiedendo da tempo. Ma questo, ovviamente, si vedrà solo pazientando e sperando che, qualcuno, arrivi con l’intenzione di cambiare davvero le cose.