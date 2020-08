Uso di cannabinoidi come THCV e CBD per la perdita di peso

Il Cannabidiolo è un composto naturale che sta guadagnando molta popolarità nel mondo della omeopatia, ovvero la cura al naturale. Certe persone credono che queste sostanze li possa aiutare la perdita di peso, ma funziona davvero o è solo un mito?

Ci sono molti possibili usi del CBD o del THCV, dalla lotta contro l'acne alla riduzione dell'ansia. I ricercatori stanno anche valutando la possibilità che questi prodotti possano aiutare le persone a perdere peso e a ridurre il rischio di incorrere in problemi associati ad esso, come il diabete e i disturbi metabolici.

In questo articolo, parliamo dell’uso di questi prodotti per la perdita di peso, e sfateremo alcuni dei miti che aleggiano intorno a questo fenomeno nascente.

Usarli per la perdita di peso

Ci sono prove che suggeriscono che l'assunzione di Cannabidiolo può aiutare una persona a perdere peso. Questo avviene causa della reazione del nostro corpo con questi prodotti. Il corpo ha un sistema endocannabinoide incorporato. Questo sistema risponde a diversi composti nel corpo attraverso due recettori dei cannabinoidi (CB), chiamati recettori CB1 e CB2.

Di solito, i recettori CB1 esistono principalmente nel cervello e nel sistema nervoso centrale e sono quasi inesistenti nel resto del corpo. I recettori CB2, invece, esistono in tutto il corpo.

Nelle persone con obesità, tuttavia, i recettori CB1 diventano più diffusi, soprattutto nel tessuto adiposo. Per questo motivo, i ricercatori ritengono che ci possa essere un legame tra l'attivazione dei recettori CB1 e l'obesità.

Uno sguardo al THCV

Parlando in maniera specifica del THCV, questo prodotto non attiva direttamente i recettori CB1 e CB2, ma influenza i cannabinoidi naturali del corpo per bloccare o attivare i recettori. Questo può avere un ruolo nella perdita di peso o in altre funzioni metaboliche critiche.

Il THCV è solamente uno dei cannabinoidi che sono contenuti nella cannabis, nonostante sia uno dei più puri e apprezzati dai consumatori di questa sostanza. Può inibire gli effetti del THC e pertanto è molto utilizzato nei prodotti di questo tipo, al fine di evitare spiacevoli effetti laterali.

Ci sono prove che suggeriscono che il CBD può aiutare una persona a perdere peso o aiutare a prevenire i disturbi metabolici.

Cosa sostengono le persone che le usano?

Molti sostenitori affermano che il composto può aiutare una persona a perdere peso riducendo il suo appetito.

La maggior parte delle persone associa la cannabis a un appetito stimolato, poiché le persone che fumano cannabis tendono a sentirsi più affamate del solito. Mentre è vero che il tetraidrocannabinolo (THC), il componente psicoattivo della cannabis, può causare la fame, il CBD e il THCV no.

Il THC attiva i recettori CB1 nel corpo, causando molti effetti, tra cui la stimolazione dell'appetito . Tuttavia, come gli autori di una nota di uno studio del 2018, gli antagonisti dei recettori CB1 possono aiutare a ridurre l'appetito e a controllare l'obesità. Questo perché gli agonisti dei recettori CB1 bloccano o "disattivano" il recettore.

Il CBD non disattiva i recettori CB1 ma può influenzare altre molecole a bloccarli. La disattivazione di questi recettori può aiutare a ridurre l'appetito e a prevenire l'eccesso di cibo in alcune persone.

Trasforma il grasso cattivo in grasso buono

I sostenitori di queste sostanze usate per la perdita di peso sostengono anche che può convertire il grasso cattivo in grasso buono . Il grasso cattivo può anche aumentare il rischio di molte condizioni croniche, come le malattie cardiache e il diabete.

Nonostante il fatto che le proprietà benefiche di questi prodotti per la perdita di peso non sono ancora state dimostrate, si dovrà aspettare un pò di tempo affinchè i test possano dirci in modo realistico quello che è il loro effetto sul corpo.