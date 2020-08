Vuoi un Personal trainer? Carlotta Viganò ti accoglie nel nuovo studio a Cuneo

Il personal trainer, comunamente chiamato allenatore personale, è una figura professionale preposta a gestire in maniera individualizzata l'esercizio fisico di coloro che si avvicinano o praticano attività fisica per migliorare il proprio stato di salute o di forma fisica. In abbinamento all’attività fisica/salutare il personal trainer si occupa di educare a stili di vita sani e, in alcuni casi, assume anche il ruolo di motivatore nell'ambito della pratica dell'attività fisica.

Dall’esperienza decennale, dalla passione per lo sport e da uno stile di vita sano, nasce a Cuneo lo studio di Personal training curato e gestito della dott.ssa Carlotta Viganò, laureata in Scienze Motorie e Scienze della Nutrizione Umana.

Carlotta Viganò offre un servizio esclusivo, in un ambiente accogliente, raccolto e lontano dalla confusione. Le persone vengono accompagnate passo a passo verso il proprio percorso di miglioramento fisico o estetico, funzionale, prestazionale, rivolto all’agonismo o per correggere alcuni stili di vita poco salutari.

Carlotta Viganò propone un allenamento one to one, lontano da occhi indiscreti o dalla confusione tipica della palestra; in questo percorso esclusivo la persona non è abbandonata a sé stessa ma è seguita e monitorata con costanza sia nell’allenamento e sia nei progressi fisici, con anamnesi, valutazione della composizione corporea iniziale e progressiva nel tempo ai quali si aggiungono utili consigli alimentari.

Il Personal trainer Carlotta Viganò offre un percorso personalizzato e che porti a risultati concreti difficili da raggiungere se gestiti da soli.

Grazie alla professionalità e alla serietà di Carlotta, i propri clienti non avranno preoccupazioni e potranno prendersi un’ora di tempo per dedicarlo interamente a loro stessi, ottimizzando così tutti gli aspetti che li porteranno a raggiungere i loro obiettivi fisici, estetici o di competizione.

Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18, durante l’inaugurazione sarà possibile usufruire dell’offerta promozionale per il mese di settembre.

Lo studio di Carlotta Viganò, Personal trainer, si trova a Cuneo, in via Bisalta 29 (frazione Borgo San Giuseppe).

Per maggiori informazioni chiamare il 339-1336964 oppure scrivere una e-mail a carlotta.viganostudio@gmail.com.

Facebook https://www.facebook.com/carlotta.vigano.fitness.studio/

Instagram https://www.instagram.com/carlotta.v_pt/?hl=it