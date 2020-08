A Vicoforte è stata inaugurata sotto ai portici la nuova postazione Dae

Sotto ai portici di Vicoforte si è tenuta nei giorni scorsi l'inaugurazione della nuova postazione Dae, con l'allestimento di una colonnina contenente all'interno un defribillatore. L'installazione è stata resa possibile grazie all'iniziativa "Battikuore" della ditta "By New Action" di Roccavione a cui il Comune ha aderito.

Il progetto prevede la fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici, dispositivi sanitari che, in caso di pericolo, possono salvare una vita. La presenza di questi dispositivi rappresenta un'ulteriore garanzia di sicurezza per i cittadini. Il comune di Vicoforte ha concesso in comodato lo spazio dove è stata disposta la postazione.

All'iniziativa hanno aderito in qualità di sponsor numerose attività e negozi della cittadina. Dopo il rito di benedizione, attuato dal rettore del Santuario, don Tarò, Rosario Lo Forte, titolare della By New Action ha illustrato ai presenti le peculiarità e le funzionalità del defibrillatore. Il dispositivo è in grado di rilevare la presenza del battito cardiaco nel paziente e somministrare autonomamente le scariche necessarie.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Valter Roattino e l'assessore Roberto Botto. Non appena le norme di sicurezza anticovid lo consentiranno, verranno organizzati dei corsi rivolti alla cittadinanza, sul corretto uso del Dae.