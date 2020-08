Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Matteo Greco torna in pista

Una nuova sfida nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020 attende il pilota albese Matteo Greco, reduce dal podio Pro-Am ottenuto nel round di apertura del Mugello.

Greco sarà in pista sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, al volante della Ferrari 488 GT3 Evo #3 assistita da Easy Race: si alternerà con Mattia Michelotto e Sean Hudspeth.

Venerdì 28 sono in programma le prime due sessioni di prove libere, in pista alle 12:10 e alle 17:30, mentre la terza si terrà sabato dalle 12:00. Sabato, nel tardo pomeriggio, sarà il momento dei tre turni di qualifica, alle 18:30 (Q1), 18:55 (Q2) e 19:20 (Q3). La gara, di tre ore, scatterà domenica alle 15.50.

Matteo Greco (Matteo Greco Press Office):“Imola è un circuito al quale sono molto legato; proprio qui ho ottenuto la mia prima vittoria con una vettura a ruote coperte nel 2016. È una pista molto tecnica, da un certo punto di vista ci sono alcune caratteristiche simili al Mugello e questo dovrebbe rappresentare un vantaggio per me che ho pochi chilometri con la Ferrari 488 GT3 Evo. Non ho mai corso qui con questa vettura, quindi è difficile dire cosa mi aspetto, ma insieme a Easy Race e ai miei compagni lavoreremo con determinazione fin dalle prove libere per poter disputare un bel weekend”.