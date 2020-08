Certificati fitosanitari, ancora problemi col ritiro della documentazione

Una prima segnalazione fatta a fine luglio alla Regione pare essere caduta nel vuoto: i problemi con il ritiro dei certificati fitosanitari – necessari alle aziende della frutta per attestare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa in materia degli Stati importatori, se si vuole esportare produzioni vegetali (frutta e ortaggi) in paesi Extra Ue, come richiesto dalla direttiva europea 2000/29/CE e dal Dlg.s 214/2005 – permangono, in un periodo, tra l’altro, in cui si è nel pieno della raccolta frutta.



Una nuova segnalazione è giunta ancora una volta da numerosi associati alla Confagricoltura Cuneo, che indicano come il ritiro della documentazione obblighi le aziende con sedi a Cuneo a recarsi anche due volte al giorno presso l’Ufficio di Certificazione Fitosanitaria di Torino o alla sede distaccata di Verzuolo.