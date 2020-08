Cuneo, la sicurezza dei pedoni è una priorità: si realizzino nuove isole salvagente in corso Nizza

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Attraversare la strada in sicurezza è una priorità per ogni Comune e non si può accettare un numero, purtroppo troppo alto, di investimenti sulle strisce pedonali senza cercare di prendere provvedimenti.



Se è vero che, a volte, le responsabilità non sono solo a carico dell’automobilista (o del ciclista), la necessità primaria deve essere quella di consentire a chi attraversa la strada di farlo in tranquillità, cosa non facile per le persone più anziane e con difficoltà a camminare.



Dal momento che installare autovelox in una strada urbana non è possibile per legge, o si realizza un intervento infrastrutturale sulla sede stradale o si continuerà ad avere tali attraversamenti non abbastanza sicuri.



Se l’Amministrazione comunale esclude di creare dossi anti velocità in corso Nizza bassa, perché tale strada deve essere a scorrimento veloce visto il passaggio dei mezzi di soccorso, perché non si procede, con urgenza, alla creazione di nuove isole salvagente che possano consentire a chi attraversa corso Nizza di avere un attraversamento in due fasi distinte?



Il Comune cerchi di realizzare tale investimento, magari usando anche in parte i fondi derivanti dall’avanzo del bilancio e dai proventi delle multe, come prevede anche il Codice della Strada, che destina una parte dei proventi alla sicurezza stradale e, quindi, anche dei pedoni.



Lorenzo Pallavicini,

Cuneo