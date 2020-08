Quella bandiera danneggiata alla "Rodari" di Bra: la replica del dirigente scolastico

Riceviamo e volentieri diamo spazio all’intervento col quale il professor Tarcisio Priolo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Bra2, interviene nel merito dell’articolo da noi pubblicato domenica col titolo "Tricolore alla scuola 'Rodari' di Bra, la denuncia di Fratelli d'Italia.



Egregio Direttore,

sono appena stato informato di una campagna in atto da qualche giorno su Facebook e sulla stampa locale nella quale il sindaco di Bra è accusato, fino a chiederne le dimissioni, di scarso rispetto della valore simbolico della bandiera a partire da una foto postata e pubblicata sui giornali locali.



Vorrei fare alcune precisazioni, non per una difesa d’ufficio del Sindaco, peraltro non richiesta, ma perché la scuola interessata, l'infanzia Rodari, appartiene al nostro Istituto Comprensivo Bra 2.

I fatti sono semplicemente questi. Gli edifici scolastici sono rimasti chiusi da mesi per le ragioni che tutti conoscono e nell'estate è stata presidiata solo la sede dove sono collocate la Direzione e la Segreteria.

Lunedì 24 agosto tutti i collaboratori scolastici sono rientrati in servizio nei propri plessi, per il ripristino dei locali.



Tra i vari interventi, come avviene ogni anno, vi è la sostituzione delle bandiere deteriorate, compresa quella della scuola Rodari, particolarmente danneggiata dai recenti temporali estivi.



Non c'entrano nulla il sindaco e l'Amministrazione comunale con cui stiamo collaborando nel complesso lavoro di rendere possibile la ripresa in sicurezza delle attività didattiche ormai imminente.



La collaborazione istituzionale tra scuola e Comune è normale e continua: un esempio è la cerimonia che si svolge ogni anno, grazie al Lions Club locale, di consegna della bandiera italiana a tutti i bambini delle classi quinte. A proposito...



Grazie per l'attenzione.



Il dirigente scolastico Tarcisio Priolo,

Istituto Comprensivo Bra2