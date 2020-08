Alba fa il punto sulla sicurezza: telecamere sorveglieranno le scuole medie cittadine

Riguarda l’estensione del sistema della video-sorveglianza cittadina alle sedi delle scuola media "Vida" del centro storico, della "Macrino" di corso Europa, della "Pertini" della Moretta e al plesso di Mussotto l’ultimo impegno dell’Amministrazione albese sul fronte della sicurezza.



La possibilità è quella offerta da uno specifico bando ministeriale, misura in origine riservata a Comuni al di sopra dei 50mila abitanti, che il Governo ha ora esteso ai centri al di sopra dei 27mila.



La Giunta guidata da Carlo Bo intende così approfittare di un contributo a fondo perduto (20mila euro) tramite il quale puntare non solo a ricomprendere nella rete degli occhi elettronici collegati al Municipio gli spazi prospicienti questi quattro complessi scolastici – includendoli quindi nel più vasto sistema di video-sorveglianza comunale, ora prossimo al definitivo varo –, ma anche a promuovere una serie di azioni di più ampio raggio, comprensivi di incontri volti alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a una vasta serie di problematiche che possono interessare i più giovani a periodici controlli in borghese della Polizia Municipale nelle zone prossime alle scuole.



Del tema si parlerà nel corso dell’incontro che in giornata coinvolgerà l’assessore alla Municipale e Sicurezza Marco Marcarino e il collega ai Lavori pubblici Massimo Reggio, chiamati anche a definire gli ultimi dettagli della posa di altri punti per la video-sorveglianza nella zona compresa tra la stazione ferroviaria, il cavalcavia di corso Einaudi e la Zona H, e a fare il punto sul progetto per la realizzazione di alcune postazioni sorvegliate per il parcheggio delle biciclette (leggi qui).



"Quello dei furti che hanno per oggetto mezzi a due ruote è purtroppo un fenomeno in crescita in città – spiegano Marcarino e Reggio –, come registriamo anche dalle segnalazioni dei privati. Confidiamo che la realizzazione di queste piazzole, insieme alla video-sorveglianza e a più serrati controlli, consenta di limitarlo, oltre a promuovere sempre di più la bicicletta come mezzo di trasporto utile e sostenibile, assicurando gli utenti che le bici parcheggiate non vengano rubate o danneggiate".



"Discorso analogo – prosegue l’assessore Marcarino – vale per quanto mi viene segnalato nella zona della stazione ferroviaria, che da qualche tempo, specialmente nelle ore serali, sarebbe diventata il teatro di schiamazzi e cattive frequentazioni. Anche in questo caso è nostra intenzione intervenire con una maggiore presenza, per ricondurre la situazione a quella che dovrebbe essere una più tranquilla normalità".