Cherasco ripropone l’appuntamento col mercato dell’antiquariato e del collezionismo 

Dopo l'assenza forzata, dovuta all'emergenza sanitaria, di alcune edizioni del Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo, domenica 6 settembre l'appuntamento torna nel centro storico di Cherasco.



Vie e piazze saranno invasi dalle bancarelle che proporranno pezzi d'antan di ogni tipo, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti a libri, dischi, giocattoli, ceramiche e tanto altro. Il centro storico sarà chiuso al traffico per tutta la giornata.



Nel rispetto delle norme anti-Covid 19 per tutta la giornata c'è l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale. Forza pubblica e volontari di Protezione Civile e Servizio Civico effettueranno un puntuale servizio di controllo sul rispetto delle norme.



«L'emergenza sanitaria - spiega il vicesindaco Claudio Bogetti - ha provocato nei mesi scorsi, in tutto il Paese, l'annullamento di tanti appuntamenti e manifestazioni. Anche Cherasco ha dovuto fare i conti con la cancellazione delle molte proposte che erano state calendarizzate. Oggi l'emergenza non è purtroppo ancora finita, ma rispettando le norme anticontagio si è aperta la possibilità di riprendere qualche appuntamento all'aperto. Abbiamo quindi deciso di fare il mercato dell'antiquariato di settembre, che è un evento sempre molto sentito e partecipato».



Aggiunge il sindaco Carlo Davico: «Tutte le misure di protezione saranno messe in campo, garantendo la sicurezza della manifestazione. Chiediamo a tutti coloro che vi parteciperanno il rispetto delle norme per il bene di tutti».



La giornata del Mercato dell'Antiquariato può essere occasione anche di visita della città, dei suoi monumenti, dei palazzi storici. Sono visitabili, a ingresso libero, due mostre: a palazzo Salmatoris è aperta l'esposizione "Ri-cercare la figura infinita" con le opere di Sergio Unia; nella bella chiesa di San Gregorio c'è "La creatività si veste d'Arte" di Roberta Giacobbi.



Cherasco offre anche molte eccellenze enogastronomiche, dai dolci Baci di Cherasco alle chiocciole, passando poi per la robiola del Cravè, la Salsiccia di Cherasco al Barolo, il miele e altro ancora.



Parcheggi gratuiti sono a disposizione a pochi passi dal centro storico. È disponibile anche un'area camper attrezzata.

Per ulteriori informazioni ufficio turistico tel. 0172/427050.