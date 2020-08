Cuneo, piazza Galimberti vestita di bianco per il via alle cene nel "dehors più grande d’Italia"

Nel salotto della città è tutto pronto per la cena inaugurale de "Il Salotto delle Stelle", iniziativa che da questa sera a domenica 30 agosto vedrà protagonisti 14 ristoranti, ma anche molti bar e molti negozi della città.

Nel "dehors più grande d'Italia" sono quasi 1.000 i posti a sedere allestiti per l’iniziativa che la Sidevents Srl ha ideato per promuovere e rilanciare il commercio locale rimasto fortemente colpito dal Coronavirus.

Dopo l’appuntamento di questa sera, le cene a lume di candela proseguiranno domani, e ancora sabato e domenica. Sul sito Internet www.ilsalottodellestelle.it o direttamente nei ristoranti selezionati è possibile scegliere il giorno, il ristorante e il menù preferiti per vivere una serata indimenticabile in un perfetto mix di luci, gusti e profumi.



Nel pieno rispetto di tutte le ultime direttive in materia di Covid-19, è possibile prenotare il proprio tavolo in base al menù preferito e così usufruire gratuitamente di un ricco carnet di sconti (fino al 50%) in uno dei 32 negozi di Cuneo che hanno aderito al progetto.



In piazza Galimberti sono stati anche allestiti due bar, il cui accesso sarà aperto a tutti, non solo a chi ha prenotato la cena. Alle prime 1.000 persone che vi si recheranno a prendere l’aperitivo verrà dato in omaggio un buono per un altro aperitivo gratuito da consumare liberamente entro il 13 settembre in uno dei bar della città che hanno aderito all’iniziativa proposta.