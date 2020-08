Ferrovie, Bra chiede il ripristino urgente della linea per Cavallermaggiore

Immediato ripristino di tutti i collegamenti soppressi, ancor più in vista dell’imminente inizio delle scuole. E’ la richiesta urgente nuovamente avanzata dal Comune di Bra, di concerto con Cavallermaggiore, a Trenitalia e alla Regione Piemonte, a seguito del grave disagio che da alcuni mesi ha colpito gli utenti della tratta.



La Bra-Cavallermaggiore, linea fortemente utilizzata sia da numerosi pendolari nel tragitto casa-lavoro che da molti studenti frequentanti gli istituti scolastici di Bra ed Alba, è stata infatti interessata da un’interruzione di servizio inizialmente legata all’emergenza pandemica da Covid-19, a cui non è però seguito, nonostante il via libera del Governo arrivato già a maggio, un ritorno alla normalità.



La riattivazione della linea, strategica per la mobilità territoriale, è essenziale: la Giunta braidese, facendosi portavoce anche degli appelli della cittadinanza, ha sollecitato più volte in questi mesi i vertici di Trenitalia e l’Amministrazione regionale in merito, senza ricevere però dagli enti preposti risposte certe e definitive.