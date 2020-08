Fossano, accordo Comune-ISILine per portare in città la banda larga in fibra

Nuovo passo sul fronte della tecnologia per l'Amministrazione guidata dal sindaco Dario Tallone. A breve il Comune fossanese siglerà infatti un accordo con ISILine per la realizzazione di una rete in fibra ottica sul territorio cittadino che con un primo intervento, attraverso il teleriscaldamento, raggiungerà molti edifici privati e comunali. La rete in fibra ottica della città verrà così potenziata a beneficio delle scuole, dei plessi comunali e della cittadinanza.



Prime beneficiarie dell'intesa saranno le scuole sul territorio, di ogni ordine e grado, per la didattica a distanza. Inoltre si prevede l'estensione della rete in fibra per la video-sorveglianza e la predisposizione di una serie di punti in fibra ottica per futuri progetti in ottica smart-city.



Nel progetto sono poi compresi i plessi del Comune, le farmacie comunali, la palestra comunale, il palazzetto dello sport e la piscina comunale. Garantito un servizio fibra FTTH (fiber to the home) con 300 Mbit di banda.



"E' il secondo passo verso il rinnovamento dell'infrastruttura dati a beneficio dei cittadini e della pubblica amministrazione – commenta l’assessore David Paesante, che ha seguito il progetto, dopo aver lavorato all'operazione Top-IX di fine luglio – Là dove un investitore privato si rende disponibile a collaborare con l'amministrazione pubblica, trovando il giusto equilibrio tra interesse privato e quello pubblico si possono ottenere grandi risultati. Oggi la banda larga su fibra e più in generale le infrastrutture tecnologiche sono, assieme ad altri, un fattore abilitante per lo sviluppo socio-economico della città".



"Durante l'emergenza Covid – prosegue l'assessore –, le famiglie sono state costrette a lavorare in remoto con figli che allo stesso tempo dovevano partecipare alle lezioni scolastiche a distanza. La connettività domestica in molti casi era, come è tuttora, insufficiente. Vi sono aree sul territorio cittadino in cui non esiste la banda larga e con la convenzione tra Comune e ISILine si colmerà questo divario digitale".



"La nostra priorità massima è permettere all'IIS-Vallauri di essere operativo con la didattica a distanza già per l'inizio dell'anno scolastico o al più tardi nei primi giorni di ottobre e poi a seguire gli altri istituti scolastici. Qui il fattore tempo è decisivo e dobbiamo essere pronti subito. I plessi comunali per le attività istituzionali avranno priorità secondaria. Infine si procederà a una razionalizzazione dei costi fonia e dati per il Comune. Se tutto procede come spero, l'infrastruttura di base della rete in fibra a disposizione per i servizi pubblici e per i privati, cittadini e imprese, sarà predisposta entro i primi mesi del 2021".



"Rispetto alle sette sorelle – riprende Paesante – Fossano ha una rete in fibra ottica meno sviluppata e questo crea un divario digitale anche per i cittadini e le imprese, siamo la penultima a siglare l'accordo con ISILine. Infatti il progetto ISILine prevede di portare la fibra direttamente a casa dell'utente e non più tramite il doppino in rame, che fa decadere notevolmente le prestazioni di navigazione su Internet. Per il cablaggio dal nodo Top-IX verso i plessi comunali e le scuole avevamo messo in conto un investimento di circa 180mila euro, ma con la convenzione tale investimento sarà a cura di ISILine".



“La convenzione con il Comune di Fossano è un tassello importante, che ci porta verso il completamento delle reti in fibra delle 7 sorelle – dichiara Ivan Botta, amministratore delegato di ISILine -. Il nostro piano di copertura in fibra ottica è diverso da quello di altri operatori, il nostro piano è di portare la fibra vera nelle case delle persone. Lavorare in modo spedito come abbiamo fatto recentemente con Fossano ci tiene alto il morale e ci dimostra come molte amministrazioni abbiano interesse nella collaborazione con un operatore locale per portale la fibra alle persone. Il Comune di Fossano si è dimostrato un passo avanti ad altre amministrazioni locali trovando celermente un accordo per lo sviluppo della rete in fibra ottica che in un periodo così particolare è diventato un bene di primaria necessità".



"Ringrazio Ivan Botta e Massimo Mellano, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di ISILine – conclude l’assessore Paesante -, che si sono resi disponibili per l'investimento sulle scuole e sulla rete in fibra per il Comune. Rinnovo anche i ringraziamenti al presidente del consorzio Top-IX, Davide Calonico, in quanto i loro servizi saranno a complemento dell'operazione".