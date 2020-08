I piccoli giocatori dell’AC Saluzzo giocheranno le partite "di casa" nel campo di Castellar

Da ottobre, il sabato pomeriggio, due volte al mese il campetto da calcio di Castellar, vicino alla chiesetta, ospiterà le partite dei giovanissimi calciatori che fanno parte del gruppo “Primi calci” dell’associazione sportiva Acsd Saluzzo.

Giocheranno le partite di “casa”, seguiti dagli allenatori e dalla tifoseria famigliare.

"Il municipio di Castellar, ha dato il suo consenso all’utilizzo dell’area dopo la richiesta da parte della società sportiva saluzzese – sottolinea il pro sindaco di Saluzzo Eros Demarchi - Al campo che sarà chiuso a breve con un cancello, è annessa la struttura adiacente ( da 10 anni adoperata come magazzino del municipio) ma già predisposta con docce, spogliatoi, pronti per essere usati dopo l'allacciamento alla rete idrica e del riscaldamento.

"Siamo ben contenti della richiesta che aggiunge altra vivacità a questa area nata con la filosofia di essere al servizio della popolazione, per le famiglie e per l’attività sportiva all’aria aperta. Completerà il progetto iniziale pensato dalla nostra Amministrazione, portando persone in più, bambini e famiglie e vita.

Il campo e la struttura che verranno utilizzati nel periodo agonistico saranno pertanto aperti in autunno e inverno fino alla primavera, mentre negli anni precedenti erano chiusi. Con l’inizio della bella stagione e in estate l'area continuerà ad essere libera per il gioco di tutti". Nei progetti futuri anche l'apertura di un chiostro.

Ieri ( mercoledì 26 agosto) è avvenuta la consegna formale del campo al responsabile del settore giovanile dell’Acsd Saluzzo Maurizio Sola “Siamo ben contenti di questa collaborazione e di poter portare i piccoli del comune di Saluzzo in questo campo del municipio di Castellar. Vi giocheranno i calciatori in erba, classe 2012 – 2013 di 4 società, due sabati al mese disputando le partite di casa".



Presente con il presidente del Consiglio Enrico Falda, l’assessore Andrea Momberto, il vicesindaco di Saluzzo Franco Demaria che ha espresso soddisfazione per la collaborazione, ringraziando l’Ac Saluzzo, insieme alle altre società sportive come il Volley e la Pallacanestro per la puntuale gestione di impianti e palestre: “sempre disponibili a collaborare per risolvere gli eventuali problemi”.