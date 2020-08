Cuneo, chiude al traffico il tratto di corso Ferraris all’innesto con corso Monviso

A partire da oggi, giovedì 27 agosto, il cantiere per la posa della rete del teleriscaldamento, proveniente dal marciapiede adiacente lo Stadio Paschiero, interesserà anche la carreggiata nel tratto finale di corso Galileo Ferraris, prima della rotatoria con corso Monviso, per consentire l’esecuzione dei lavori su un tratto complessivo compreso tra via Matteotti (esclusa) e la stessa rotatoria (esclusa).



Il Comando della Polizia Municipale di Cuneo fa quindi sapere che, a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, verrà quindi disposta la chiusura al transito veicolare della parte del corso interessata dagli scavi.

Sul posto sarà inoltre disposto un divieto di sosta con rimozione forzata, ove necessario.



Il termine dei lavori è previsto entro il prossimo 12 settembre. Esclusivamente nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, durante le fasi di allestimento del cantiere, sarà ancora consentita l’immissione dei veicoli nella rotatoria. Da domani 28 agosto, la chiusura sarà invece totale.