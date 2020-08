Monticello d'Alba dice addio a Margherita "Pina" Arnulfo, moglie dello storico sindaco Blengio

Grande cordoglio a Monticello d'Alba, dove la comunità si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di Margherita Arnulfo, conosciuta da tutti come Pina, 79 anni, vedova dell’ex sindaco Giovanni Blengio, primo cittadino del centro roerino per oltre vent'anni, dal '75 al '99, scomparso due anni fa.



"Una persona discreta e attenta, equilibrata e disponibile. A fianco del suo Giovanni ha saputo donare a lui il giusto equilibrio nei momenti più delicati dell'attività amministrativa", la ricorda l’attuale sindaco del paese, Silvio Artusio Comba, che rammenta anche il suo impegno per la casa di riposo "Margherita Farinasso" e segnala i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dall’Argentina, in ragione della passione che, insieme al marito, Pina Arnulfo profuse per la realizzazione del gemellaggio con Sastre-Ortiz.



"Un esempio di equilibrio e di tranquillità – continua Artusio Comba –, tipico delle donne di queste parti, che custodiremo gelosamente nel nostro cuore. La sua è una perdita che mi addolora profondamente. Avevo con lei un rapporto speciale e di grande stima, fatto di chiacchierate e di consigli, come se fosse una sorella maggiore".



Magherita Arnulfo lascia i figli Daniele e Fabrizio, con Silvia e Antonella, i tre nipoti e il fratello Giancarlo.



I funerali si svolgeranno sabato 29 agosto, alle ore 15.30 presso la Parrocchia della Natività di Maria Vergine in Monticello Borgo, con partenza dall'abitazione in via Stazione 54. Domani sera (28 agosto), alle ore 21, il Santo Rosario presso l’abitazione di famiglia.



Per volontà della defunta e della famiglia non fiori, ma offerte alla casa di riposo "Margherita Farinasso" oppure all’associazione Asava (Autisti Volontari Ambulanza) di Alba.