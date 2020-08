Ritorno in classe nel caos: i Comuni contro le nuove regole sulle mense scolastiche

Un ingente aggravio di costi a fronte di un servizio di minore qualità. E logisticamente una soluzione "semplicemente impraticabile per Comuni organizzati come il nostro".



E’ quanto da Bra denuncia il primo cittadino Gianni Fogliato, nell’ultima settimana impegnato a protestare in tutte le sedi possibili per una disposizione che il Ministero dell’Istruzione ha inserito nei già discussi protocolli cui Comuni e istituti scolastici dovranno attenersi in vista della ripresa delle lezioni.



La misura, uno dei tanti nodi ancora da sciogliere prima del rientro sui banchi del 14 settembre, è quella con la quale il dicastero guidato dal ministro Lucia Azzolina ha disposto che d’ora in poi, per ragioni di sicurezza sanitaria, i pasti serviti negli istituti scolastici italiani dovranno venire preparati in confezioni mono-porzione sigillate.



Una follia, per Fogliato, che denuncia "la certezza di rilevanti maggiori costi a carico della collettività, risorse quanto mai preziose in un momento come questo e che potrebbero essere impiegate più utilmente per altre destinazioni, a partire proprio da quelle scolastiche", ma anche "la previsione di un sicuro scadimento della qualità offerta", per non parlare "del tema degli sprechi e della produzione di rifiuti".



Ma il primo dei problemi è quello logistico. "Il nostro Comune – argomenta il sindaco – è organizzato con una cucina in proprio che ogni giorno produce 1700-1800 pasti al giorno. E’ di gran lunga il più grande ristorante cittadino. E’ semplicemente impensabile pensare di riorganizzarlo per la produzione di vaschette sigillate. Dovremmo forzatamente affidarsi a una ditta esterna e questo equivarrebbe gettare alle ortiche un patrimonio di pratiche e professionalità su cui tanto abbiamo investito nel tempo, puntando sulla qualità, sui prodotti a chilometri zero e sull’aspetto educativo del cibo".



Da qui l’appello che l’Amministrazione braidese ha già lanciato verso Roma anche per il tramite delle rappresentanze dei Comuni, l’Anci del presidente nazionale De Caro e l’Ali, che ha come referente regionale il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna.



"Anci e Ali si sono già fatte portavoce di una protesta che accomuna un numero rilevantissimo di Comuni piemontesi e italiani – conclude il sindaco –. Speriamo che prima dell’inizio delle scuole si possa arrivare a rivedere questa scelta assolutamente illogica".