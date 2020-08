Ciclismo, il CT Savoldi elogia Elisa Balsamo dopo il successo di Plouay: "Uno dei talenti più puri della nostra giovane squadra"

Una grande Elisa Balsamo ha fatto sua la prova in linea U23 ai Campionati Europei di Plouay conquistano l'oro ed il titolo di campionessa continentale.

Al suo ultimo anno nella categoria la peveragnese è sempre più una splendida realtà del ciclismo nazionale.

Nelle dichiarazioni rilasciate a fine gara a Federciclismo.it tutta la soddisfazione di CT Salvoldi: “Oggi ha vinto uno dei talenti più puri della nostra giovane squadra. Continuiamo nel solco della tradizione che da anni ci vede sempre protagonisti, spesso vittoriosi. Quando c’è questa continuità non c’è fortuna o casualità. Abbiamo un gruppo numeroso di atlete nate tra il 1997 ed il 2000 che sono di grande qualità che ci garantiranno in futuro risultati di spessore tecnico e agonistico. Oggi l'Italia era favorita. Abbiamo provato a fare selezione a 20 chilometri dal traguardo ma il ritmo piuttosto lento e il controllo delle altre Nazionali non ci hanno lasciato spazio. Abbiamo quindi indirizzato tutte le nostre risorse per favorire l’arrivo di Elisa. Un grande gioco di squadra l’ha portata nella posizione migliore per esprimere tutte le sue qualità e arrivare davanti a tutte”.