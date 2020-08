Dogliani, in casa droga e armi: un 61enne agli arresti domiciliari

I Carabinieri delle Stazioni di Dogliani e Murazzano hanno tratto in arresto un uomo di Dogliani per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



Nella tarda serata del 20 agosto i militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, un italiano di 61 anni, dove erano stati segnalati dissidi tra persone.



Una volta sul posto, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto 32 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma contante di 3.000 euro suddivisa in banconote da 50.



La sostanza e il denaro, giudicato probabile provento di attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. In casa erano presenti inoltre due pistole e due fucili da caccia, custoditi in località diversa da quella indicata nella relativa denuncia di detenzione. Anche le armi sono state pertanto sottoposte a sequestro.



L’uomo, tra l’altro gravato da precedenti specifici, è stato quindi dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e contestualmente deferito per l’omessa denuncia relativa al trasferimento delle armi.



L’uomo è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.