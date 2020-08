Canapa Light Shop: è legale?

Anni di ostruzionismo, poi finalmente la legalizzazione e alla fine continui tentativi di demonizzazione: il percorso della cannabis light in Italia ha vissuto continui e improvvisi mutamenti, che non ne hanno reso facile la comprensione e la metabolizzazione da parte degli utenti. Da un lato troviamo una fitta schiera di detrattori – di stampo assai tradizionalista e conservatore – che vedono l'erba legale come il lasciapassare verso un pericoloso concetto di modernità. Dall'altro numerosi fruitori (tra cui imprenditori che hanno investito grossi capitali nella filiera dei cannabis light shop, traendone grande profitto) che sostengono il suo sviluppo evidenziandone i vantaggi e benefici. Insomma una vera e propria faida che non conosce tregua.

L’ Erba Light e la sua commercializzazione

I prodotti derivanti dalla coltivazione di erba legale sono commercializzati con la scritta “uso tecnico, florovivaistico, da collezione”. Effettivamente un po' vaga. E' utile, però, ai commercianti e distributori per evitare (o almeno provarci) di incappare in sanzioni amministrative derivanti dalla produzione di tali beni. L'attività di vendita, va ricordato, è supportata dalla legge che ha segnato una svolta nello scenario di affermazione della cannabis legale: la n°. 242 del 2016, che prevede la possibilità per i coltivatori di poter utilizzare solo ed esclusivamente semi certificati; questi sono pensati per la produzione industriale di alimenti, cosmetici, semilavorati industriali, e prodotti destinati al florovivaismo che possiedono una percentuale di THC (principio psicotropo attivo contenuto nella pianta) non superiore allo 0,2%.

A corroborare questa normativa – che pur definendo in maniera ampia l'argomento, presenta ancora molte ombre – è poi intervenuto anche il Ministero delle politiche agricole e forestali, con una circolare del 23 maggio 2018 che conferma la legittimità della commercializzazione online e nei cannabis light shop di prodotti derivanti dalla coltivazione delle infiorescenze.

Tutto perfetto, se non fosse che negli ultimi due anni diverse Procure, con un intento palesemente repressivo, hanno tentato di frenare l'ascesa di questo fenomeno attraverso una lunga serie di sequestri che miravano a verificare il quantitativo di tetracannabidiolo presente in quei prodotti, nel tentativo di dimostrare l'illegalità del loro commercio. Il pretesto dei PM è che, a prescindere dal livello di THC, queste infiorescenze rientrano tra le sostanze stupefacenti che il Testo Unico sulle droghe (dpr 309/90) dovrebbe vietare. Secondo le Procure, la circolare veicolata dal Miipaf è inutile e non può regolamentare un settore già ampiamente osteggiato dal suddetto T.U. sulle droghe.

In sostanza la richiesta dei PM è di condannare i produttori, distributori e proprietari di cannabis light shop per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art 73 dpr 309/90”.

Il dibattito politico sulla Cannabis Light

Di contro, ad aumentare il dibattito politico, ci hanno pensato proprio negli ultimi giorni 100 parlamentari – guidati dal deputato M5S Michele Sodano – attraverso una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la quale chiedono la legalizzazione della cannabis, vista come “un’occasione cruciale per drenare enormi risorse economiche alle mafie, favorire la nascita di nuove filiere dell’economia verde e rimpinguare al contempo le esangui casse pubbliche”.

A conti fatti la regolamentazione della Cannabis Light rappresenterebbe un beneficio per le casse dello stato pari a 10 miliardi di euro e un aumento del PIL compreso tra l'1,20% e il 2,34%.



Che sia forse giunto il momento per un cambiamento epocale?