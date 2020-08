Grande successo per le degustazione di birre locali a Kauss Dehort: relax con vista sulla Valle Varaita seduti all’ombra e immersi nel profumo della natura

Il Birrificio Agricolo Kauss apre le porte al pubblico per far conoscere e assaggiare i propri prodotti.

Il Dehort è una zona rilassante e "ortolana", dedicata alla degustazione e all'acquisto dei prodotti aziendali. Immersa tra il verde dei campi e il sobbollire dei tini per la cottura delle birre, si trova un’area attrezzata con tavoli e panche, dove rinfrescare anima e corpo. L’offerta consiste in assaggi delle birre e bibite prodotte, con l’invito al pubblico a vivere lo spazio come un’area dove fare liberamente pic-nic appoggiandosi ad altre attività piaschesi in grado di soddisfare tutti i palati con le proprie eccellenze.



È possibile anche acquistare prodotti e confezioni da asporto, unitamente ai prodotti agricoli coltivati presso l’azienda, secondo la disponibilità della stagione.



Il desiderio è quello di soddisfare la sete di amici e turisti che si affacciano alla Valle Varaita, permettendogli di passare del tempo in compagnia nel luogo di produzione della birra, in mezzo ai campi dai quali arrivano le materie che vengono utilizzate per la stessa, in particolare l’orzo.

Su prenotazione è possibile organizzare delle visite guidate alla scoperta della storia e dell’origine della Birra Kauss.



Per turisti, esploratori ed escursionisti sono previste altre golose possibilità che si sposano con la bellezza del territorio circostante, come la ricarica e il lavaggio delle e-bike e il soggiorno attrezzato per i camper, di libera fruizione per incentivare l’avvicinamento al territorio.



L’apertura va dal venerdì alla domenica, dalle 16 alle 20, in via Costigliole 2/A a Piasco.