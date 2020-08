Carrù vota per il sindaco, Nicola Schellino: "Lavorare con idee vincenti per il bene del nostro paese"

Dopo una prima lettera aperta rivolta nei giorni scorsi ai suoi concittadini (leggi qui), il candidato a sindaco di Carrù Nicola Schellino entra nel merito della scelta che lo ha convinto a proseguire il proprio impegno amministrativo dopo dieci anni trascorsi nella veste di assessore comunale, in ultimo con deleghe a Bilancio, Istruzione e Sport.



Trentacinque anni, avvocato, Schellino guida la compagine di "Per Carrù": "Una lista civica – spiega – composta da persone che, come me, intendono porsi a disposizione della cittadinanza per lavorare, con idee vincenti, per il bene comune del nostro paese".



"Crediamo profondamente – premette – nel confronto e nel dialogo come mezzo risolutore di ogni problema, pur nel rispetto della diversità di opinioni e posizioni. Riteniamo necessario offrire il nostro massimo impegno civico a favore della collettività secondo tre direttrici: trasparenza, intraprendenza e buon senso, un principio quest’ultimo che deve sempre guidare le decisioni di un buon amministratore pubblico".



"Personalmente – prosegue il candidato a sindaco – ho sempre inteso la politica, a qualsiasi livello, come forma di servizio in favore di tutta la cittadinanza e, forte di questo principio, ho intenzione di dare il mio contributo alla crescita del paese che mi ha visto crescere e diventare adulto. Se verrò eletto sindaco, darò il mio contributo alla causa di Carrù in prima persona, senza coinvolgimenti o supporti esterni da parte di ex amministratori".



Schellino invita quindi a seguire la pagina Facebook di "Per Carrù" per conoscerne nel dettaglio il programma elettorale, mentre segnala gli appuntamenti dell’agenda di incontri grazie ai quali gli interessati avranno la possibilità di ascoltarne e discuterne le proposte, sia partecipando personalmente che seguendo le apposite dirette Facebook.

Un primo momento è quello fissato per mercoledì 2 settembre, quando alle ore 21 Nicola Schellino terrà una diretta sulla sua pagina Facebook, rispondendo alle domande e richieste già pervenutegli da molti carruccesi.



Tutti con inizio alle ore 21 gli incontri con la popolazione già programmati per lunedì 7 settembre (in frazione Zucchetti, presso i locali dell’ex scuola), mercoledì 9 (frazione San Giovanni, presso il locale circolo), lunedì 14 (frazione Massimini, a Cascina Mo.ma) e giovedì 17 (Carrù centro, presso l’Ala Mercatale Borsarelli).



"Mi metto a disposizione dell’intera comunità – è la sua assicurazione –, consapevole delle profonde tradizioni del nostro paese e conscio delle grandi potenzialità di cui lo stesso dispone. Su queste basi auspico che la cittadinanza possa dare fiducia alla nostra lista, esprimendo il proprio voto a ’Per Carrù".