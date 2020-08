Una poesia densa di emozioni. Così il poeta braidese Bernardo Negro ricorda Cesare Pavese nel 70° anniversario dalla morte

Nel 70° anniversario della morte di Cesare Pavese, nato a Santo Stefano Belbo nel 1908 e morto a Torino il 27 agosto 1950, il poeta braidese Bernardo Negro lo ricorda con un’opera composta direttamente su Facebook.



La poesia “Pavese” stringe quel legame infinito tra terra e cielo ed è il suo personale omaggio al grande scrittore, che insegnò all’Istituto Tecnico "Ernesto Guala" di Bra nel 1929.



Viene proposta oggi quale riflessione su valori eterni, comuni a tutti gli uomini, protagonisti nell’opera di Pavese, quale l’uguaglianza (La luna c’è per tutti) e il senso di attaccamento al proprio territorio (Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo).







Il silenzio era l’onda buia sul Po,

ma in collina la musica guidava i passi

di un’eco troppo languida sul cuore.

Lui ascoltava “Verde Luna”, malìa

del “momento della verità” quando

il torero affila la sua sorte. Non

lo disse a lei nell’affondo dei lampi.

Ora la poesia lo tradiva

oltremare, verso la Croce del Sud,

arpionata da squallidi profeti,

da mostri che feriscono parole.

Quella sera ricordò Bra dai colli

dei conciapelli, dai ragazzi svelti

quando insegnava il quieto Sapere.

Adesso Leucò reclinava il capo

senza sognare. Lui pagò il conto.

Lo sferragliare di un tram risaliva

dove il fiume sapeva quei sussurri

di giornate affossate sui colli

d’infanzia. Santo Stefano guardava

quei tempi lontani se una Banda basta

alla festa dei trebbiatori. Lo sa

chi viene da lontano, non chi è nato

qui. Quella notte vide in Torino

uno smagliarsi di stelle in un cielo

non più suo. Salutò lei col cuore

in gola già ascoltando il rovello

del gorgo. Respirò l’aria immota

ed ascoltò il tonfo del suo destino.