Volley femminile: Bosca S.Bernardo Cuneo, a Noemi Signorile i gradi di capitano

Sarà Noemi Signorile il capitano della Bosca S.Bernardo Cuneo nella stagione 2020/2021.

Lo ha ufficializzato la società di via Bassignano, sottolineando come la forte palleggiatrice torinese si sia messa, fin dal primo giorno di lavoro, a disposizione del gruppo, molto giovane ed inevitabilmente alla ricerca di un riferimento dentro e fuori dal campo.

Signorile sarà la prima capitana italiana della squadra in A1 (prima di lei avevano indossato i gradi da capitano la portoricana Aurea Cruz e l'argentina Yamila Nizetich.

Noemi Signorile: "Sono contentissima e pronta a mettere la mia esperienza al servizio di questo gruppo così giovane. Il capitano è quel giocatore che non deve mai perdere la testa in campo e deve sempre aiutare i propri compagni. Grazie ai tanti anni di pallavolo alle spalle credo di poter dare questo tipo di apporto alla squadra; ce la metterò tutta. Nei tre allenamenti congiunti che abbiamo disputato negli ultimi giorni siamo andate in crescendo; si sono visti miglioramenti nel gioco e nel risultato. Non vediamo l’ora di scendere in campo a Monza per una partita che stiamo preparando da settimane. È un obiettivo importante per noi e daremo il massimo. La partita di sabato sarà molto difficile perché la Saugella Monza è un’ottima formazione, ma noi siamo una squadra giovane che ha tanta voglia di esprimere le proprie potenzialità e questa potrebbe essere un’arma in più".