Caduto dalla mountain bike e soccorso dai volontari 118: "A loro il mio grazie"

Riceviamo e pubblichiamo.





Lo scorso 14 agosto, verso le 19.30, sono stato vittima di una brutta caduta dalla mountain bike in zona Ruata Prato, sopra Tetti di Dronero.



In breve tempo sono arrivati i soccorsi del 118, con a bordo quattro volontari.



Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Romina Ferrando, Luca Ferrione, il fratello Lorenzo e la loro madre Paola Bertone per la professionalità, la sensibilità e la delicatezza con cui hanno gestito l'emergenza.



È bello sapere che ci sono persone che dedicano il loro tempo per il bene della comunità.



Grazie ancora.



Pinuccio Gertosio