Alba, coi nuovi parcometri la sosta si paga anche con Bancomat e carte

Al posto dei vecchi modelli Siemens sono stati installati i parcometri “Strada” della ditta Flowbird (ex Parkeon), sempre ad alimentazione solare, ma completi di lettori di carte magnetiche per il pagamento con Bancomat, carte di credito o carte prepagate, oltre che in contanti.



Il pagamento della sosta può essere fatto anche attraverso le app myCicero, EasyPark, Telepass Pay, Phonzie. Tutte senza costi aggiuntivi.