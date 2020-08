Alba, il ponte vecchio chiuso di notte per la sostituzione dei pali dell'illuminazione

Da lunedì 31 agosto dalle ore 20.30 alle 5, fino a fine lavori, ad Alba è chiuso al traffico veicolare il ponte albertino sul fiume Tanaro, collegamento tra corso Torino e corso Canale. Sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico locale.



Durante la chiusura serale e notturna saranno sostituiti gli otto pali dell’illuminazione stradale presenti lungo il manufatto, ormai obsoleti, mentre i corpi illuminanti erano già stati cambiati negli anni scorsi.



"I lavori saranno eseguiti di notte per non creare disagi al traffico, su un’arteria molto trafficata in ingresso e uscita dalla città", fa sapere il Comune.