Attività penalizzate dal Covid: Alba interviene con quattro bandi per 600mila euro

L’Amministrazione comunale di Alba ha adottato misure finanziarie volte a sostenere le aziende maggiormente penalizzate dagli effetti dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19.



Sul sito internet del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it sono in pubblicazione quattro bandi rivolti:



- alle attività di commercio su aree pubbliche di tipo A, con posteggio nel mercato cittadino;

- alle attività artigianali;

- agli operatori del commercio su aree private, titolari di esercizi di vicinato del settore non alimentare e di esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

- alle attività turistico ricettive (proroga scadenza presentazione domande).



Per partecipare ai quattro bandi c’è tempo fino alle ore 12 del 30 settembre 2020.



Il bando rivolto agli operatori del commercio su aree pubbliche prevede lo stanziamento di complessivi 60.000 euro.

Per partecipare occorre essere titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica di tipo A, con posteggio nel mercato cittadino; essere in regola con il pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e non incorrere in casi di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi nell’anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza (art. 29 – comma a, lettera b del D.Lgs. n.114/1998).

E’ previsto un contributo di € 150 per azienda, più un contributo proporzionale all’importo versato dall’azienda per la TOSAP alla data di presentazione della domanda di contributo.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna attività non può superare l’importo di € 500.





Il bando rivolto alle attività artigianali prevede lo stanziamento complessivo di 210.000 euro.

I contributi sono finalizzati a sostenere le attività, con sede ad Alba, che abbiano dovuto osservare la chiusura in base alle disposizioni statali e regionali a causa dell’emergenza epidemiologica.

E’ previsto un contributo di € 150 per ogni attività artigianale, più un contributo proporzionale all’importo versato dall’azienda per la Tassa Rifiuti (TARI) relativa al 2019.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna attività non può superare l’importo di € 750.





Il bando rivolto agli operatori del commercio su aree private, titolari di esercizi di vicinato del settore non alimentare e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prevede lo stanziamento di 260.000 euro.

Possono beneficiare del contributo i titolari di attività di commercio, con sede ad Alba, su aree private con esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a mq. 250) del settore non alimentare o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti – bar), che abbiano dovuto osservare la chiusura dell’attività in base alle disposizioni statali e regionali causa emergenza epidemiologica.

E’ previsto un contributo di € 150 per ogni attività, più un contributo proporzionale all’importo versato dall’azienda per la Tassa Rifiuti (TARI) relativa al 2019.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna attività non potrà superare l’importo di €. 1.000.



E’ inoltre prevista la proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle istanze relative al bando rivolto alle attività turistico ricettive. Il bando prevedeva lo stanziamento iniziale di 100.000 euro. I titolari di attività turistiche ricettive e di locazioni ad uso turistico che non hanno ancora presentato l’istanza hanno ora tempo fino al 30 settembre.