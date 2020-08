Cinque nuovi dirigenti scolastici negli istituti comprensivi della Granda

Nella scuola che si prepara a una faticosa ripartenza si segnalano anche le nuove nomine di dirigenti scolastici disposte dall’Ufficio Scolastico Provinciale e ora formalizzate nel lungo elenco che l’Ufficio Regionale ha reso pubblico nella giornata di ieri.



Cinque gli incarichi che, a partire dal 1° settembre, vedranno altrettanti docenti che hanno superato il concorso per presidi vedersi affidata la guida di istituti comprensivi nel territorio della nostra provincia, in diversi casi in sostituzione di colleghi avviati alla pensione.



E’ il caso quest’ultimo del professor Danilo Eandi, chiamato al timone del Comprensivo "Arpino" di Sommariva del Bosco – e quindi anche delle scuole dell’obbligo presenti anche nei confinanti centri di Ceresole e Sanfrè – in sostituzione di Secondino Bossolasco. Oppure quello di Laura Ragazzo, nuovo dirigente scolastico del Comprensivo Bra 2, incarico ancora per pochi giorni ricoperto dall’uscente Tarcisio Priolo.



La professoressa Susj Brotto sarà invece la nuova preside all’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno – cui fanno capo anche le scuole di Corneliano, Piobesi e Baldissero d'Alba – mentre a completare la griglia degli incarichi appena decisi figurano gli affidamenti che riguardano i Comprensivi di San Michele Mondovì, dove Alessia Zunino sostituirà Cristina Casale Alloa, e di Cervasca, che attende la nuova preside Cristina Bersana.



Queste nomine si aggiungono a quelle già decise nel luglio, con l’indicazione di Patrizia Teresa Revello quale nuova responsabile dell’Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo, e quella di Roberto Buongarzone, già docente del Liceo Scientifico "Cocito" e quindi dirigente del Cpia 2 Istruzione per Adulti di Alba e Mondovì, ora indicato quale nuovo preside del Liceo Classico "Govone" di Alba, dove andrà a sostituire Luciano Marengo, anch’egli giunto alla pensione.